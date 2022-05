Medicul Stanciu a plecat dintre noi

Cel mai cunoscut medic reumatolog din judetul Arges, Ilie Stanciu, a plecat dintre noi! Acesta a incetat din viata in acest weekend. Ilie Stanciu era director medical al Spitalului Sfantul Nicolae si a mers la serviciu pana inainte de Paste. Era foarte activ, in ciuda varstei sale.Medicul Ilie Stanciu avea specializari in reumatologie, balneofizioterapie era doctor in medicina si conferentiar universitar doctor. Cea mai mare parte din viata a lucrat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti ... citeste toata stirea