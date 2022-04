Meditatiile, chiriile si infrumusetarile luate la ochi de ANAF

In cursul acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat desfasurarea a mai multor proiecte pilot, prin care doreste stimularea conformarii voluntare a contribuabililor romani. Proiectele au deja normele de lucru publicate pe site-ul institutiei si vizeaza activitatile de indrumare si asistenta in domeniul fiscal.Cei vizati de ANAF, in mod special, in aceste proiecte sunt cei care obtin venituri din alte activitati, altele decat cele deja declarate. In urma mai multor ... citeste toata stirea