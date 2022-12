Memoria judecatorului Apostol aparata de cunoscuti!

Moartea judecatorului Gabriel Apostol a starnit stupoare in randul magistratilor si al celor care l-au cunoscut. Chiar daca judecatorul a ajuns in atentia opiniei publice in urma unor scandaluri al caror protagonist a fost in urma cu peste 8 ani, colegii spun ca magistratul era un profesionist desavarsit, corect, care aplica legea fara partinire. Dupa decesul survenit joi, pe 1 decembrie, in mediul online au aparut comentarii dure si jignitoare la adresa judecatorului, iar cei care l-au ... citeste toata stirea