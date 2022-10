Meniul in restaurante va contine ingredientele si aditivii folositi

Din 20 decembrie, restaurantele vor trebui sa afiseze lista de ingrediente si aditivii folositi in preparate, potrivit unui ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).Lista trebuie adaugata atat in meniuri, cat si online, potrivit Ordinului care a fost publicat in Monitorul Oficial. Practic, potrivit unui anunt al ANPC, patronii de restaurante, firmele de catering sau fast-foodurile trebuie: # sa ofere informatii despre tipul si cantitatea ... citeste toata stirea