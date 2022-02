Mercur gasit intr-un bloc din Campulung!

O cantitate mare de mercur a fost gasita luni seara in uscatoria unui bloc din Campulung. Un locatar care facea curatenie a vrut sa mute un sac iar in interiorul acestuia erau mai multe sticle pline cu substanta periculoasa.A alertat autoritatile dupa ce un recipient s-a spart iar mercurul a curs. La fata locului s-au deplasat pompieri, reprezentanti ai Garzii de Mediu si politisti, pentru a lua masurile ce se impun. "In seara zilei de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei ... citeste toata stirea