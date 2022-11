"Metronom" si "Capra cu trei iezi", la Cinema "Bucuresti"

La finalul acestei saptamani, cinefilii sunt asteptati la Cinematograful de arta "Bucuresti" din Pitesti, unde vor fi proiectate doua filme interesante. Astfel, sambata, de la ora 18, la Cinematograful de arta "Bucuresti" va fi proiectat in premiera filmul romanesc "Metronom". Regia ii apartine lui Alexandru Belc, in rolurile principale fiind Serban Lazarovici si Mara Bugarin.Zile hotaratoare pentru intreaga viataIn timp ce Esiriac si Nastase joaca Finala Cupei Davis impotriva Americii in ... citeste toata stirea