Mihai Lixandru, debut la Nationala de tineret

Echipa nationala de tineret a Romaniei a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat la Rabat, cu selectionata similara a Marocului. Golurile africanilor au fost marcate de Chadi Riad Dnanou (70) si El Mehdi Maouhoub (74), in timp ce pentru "tricolorii mici" au inscris Dragos Albu (28) si Daniel Birligea (80).In acest meci a debutat sub tricolor si Mihai Lixandru jucatorul lui CS Mioveni. Fotbalistul galben-verde a intrat in ultimele 8 minute, in locul lui Grameni si a jucat mijlocas ... citeste toata stirea