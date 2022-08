Mihai Maciuca, convocat pentru meciurile cu Portugalia si Bulgaria

Nationala de baschet masculin a Romaniei s-a reunit luni seara in vederea inceperii pregatirii meciurilor din grupa F contand pentru faza a doua a precalificarilor EuroBasket 2025. Tricolorii se vor duela cu Portugalia si Bulgaria.Potrivit informatiilor de pe frbaschet.ro, jucatorii nationalei vor efectua vizita medicala de la INBM in cursul acestei dimineti (09.08), dupa care vor intra in primul cantonament de pregatire de la Ploiesti. Selectionerul Dragan Petricevic a convocat un lot largit ... citeste toata stirea