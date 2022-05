Mii de vizitatori in Noaptea Muzeelor

Noaptea Muzeelor, organizata sambata seara in muzee din Arges a fost primita cu interes de cetateni Astfel, mii de oameni au petrecut mai multe ore in lacasurile de cultura. Parinti, copii, tineri sau pensionari, au colindat salile incarcate de istorie. Mii de oameni au vizitat gratis muzeele din judet inscrie in acest program national.Noaptea Muzeelor este organizata anual in toata Europa, fiind initiata in urma cu 18 ani de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta, patronat de ... citeste toata stirea