Mike Cestor a semnat cu FC Arges!

FC Arges a anuntat miercuri seara al optulea transfer din aceasta perioada precompetitionala. Clubul din Trivale a ajuns la o intelegere pe doua sezoane cu Mike Cestor (30 ani).Fundasul central a ajuns la Pitesti din postura de jucator liber de contract, congolezul incheind conturile cu CFR Cluj acum patru luni. Sosit in Gruia in vara anului 2019, Cestor a cucerit in aceasta perioada doua titluri de campion (2019-2020, 2020-2021). Cotat de site-urile de specialitate la 750. ... citeste toata stirea