Militarii au purtat pe umeri sicriele!

In urma cu putin timp s-au incheiat funeraliile ultimelor doua victime ale crimelor multiple de la Bascov. Gentiana Rusu si fiica ei Silvia Rusu au fost conduse pe ultimul drum. Avand in vedere ca femeia ucisa de fratele sau era colonel in rezerva iar sotul ei, Gheorghe Rusu de asemenea colonel in rezerva, in prezent sef al Biroului de Resurse Umane de la Spitalul Miliar de Urgenta Pitesti, femeia si fiica ei au fost inmormantate cu onoruri militare. Cele doua sicrie au ... citeste toata stirea