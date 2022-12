Ministerele Familiei si Mediului primesc cei mai multi bani

Ministerul Finantelor a publicat, marti seara, proiectul de buget pe anul 2023, care prevede un deficit de 77,9 miliarde lei, respectiv de 4,4% din produsul intern brut. Bugetul pe anul 2023 este construit pe un produs intern brut de 1.552,1 miliarde lei, luand in calcul o crestere economica de 2,8%.Guvernul sustine ca, in anul 2023, cheltuielile destinate investitiilor vor insuma aproximativ 112,1 miliarde lei si vor reprezenta aproximativ 7,22% in PIB.O noutate este ca va fi introduse ... citeste toata stirea