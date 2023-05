In aceasta dimineata Penitenciarul Mioveni a fost blocat complet din cauza grevei politistilor de penitenciar. Astfel, toti politistii operativi de penitenciare, din toata tara, inclusiv de la Mioveni au refuzat sa intre in serviciu.Protestele anagajatilor din penitenciare vor continua si in luna iunie, daca la sedinta de la Minister, stabilita pentru 6 iunie nu se vor rezolva revendicarilor. Sub coordonarea sindicatului Alianta Mioveni si sindicatului Dreptatea 2010, afiliate Federatiei ... citeste toata stirea