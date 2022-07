Ministerul Sanatatii, sesizat sa trimita Corpul de Control la Spitalul Arges. Un chirurg navetist a reclamat ca locuintele de serviciu se dau pe "pile"

Chirurg din 2017 la Spitalul Judetean Arges, Andrei Gaitan face zilnic naveta intre Bucuresti, orasul unde locuieste, si Pitesti. Intr-o postare pe Facebook devenita virala joi, 7 iulie, medicul acuza ca nu i s-a dat o locuinta de serviciu, desi a facut mai multe cereri in ultimii ani, in timp ce persoane nou angajate si cu relatii ar beneficia de aceste locuinte. Chirurgul Andrei Gaitan reclama faptul ca in cei cinci ani de cand lucreaza la Spitalul Judetean Arges a cheltuit multi bani pe ... citeste toata stirea