In minivacanta prilejuita de sarbatoarea Sf. Andrei si Ziua Nationala a Romaniei, politistii argeseni au organizat mai multe actiuni. In aceasta perioada, nu au fost inregistrate evenimente cu impact deosebit asupra sigurantei cetatenilor, anunta IPJ Arges."Activitatile au fost desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii ale statului cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice, in principal pentru prevenirea faptelor antisociale si asigurarea interventiilor ... citeste toata stirea