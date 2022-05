Minor arestat pentru furturi din scarile de bloc!

La 16 ani, un adolescent din Pitesti a ajuns in arestul IPJ Arges. Ieri, judecatorii au emis pe numele lui un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Minorul este acuzat ca a furat de mai multe ori din scarile de bloc. Are un trecut "patat" fiind autorul unei talharii pe care a comis-o anul trecut la Bucuresti.In lunile aprilie si mai, locatarii unor blocuri din Banat si Razboieni, au reclamat la Sectia de Politie 3 Pitesti, ca le-au disparut bicicletele lasate in casa scarii. Astfel, ... citeste toata stirea