Politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara Arges au continuat cercetarile intr-un dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, si retinut un minor de 16 ani.Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 4 octombrie., in timp ce se afla in curtea unui liceu din Pitesti, unde este elev, in urma unui conflict preexistent, minorul ar fi lovit un alt elev, ... citeste toata stirea