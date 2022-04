Minor injunghiat de alt minor!

Reglare de conturi intre doua gasti de minori care s-au incaierat sambata seara, in cartierul Banatului, din Pitesti. Unul dintre ei a ajuns la un spital din Bucuresti dupa ce a fost injunghiat! Altul are o rana, lunga, pe antebrat fiind taiat! Un adolescent a ajuns in arest fiind acuzat de tentativa de omor si alti patru sunt cercetati in stare de libertate.Scandalul a avut loc sambata seara, in jurul orei 19,00, pe strada Exercitiu, intr-o parcare. Pitestenii Alexandru Valentin R. si Costi ... citeste toata stirea