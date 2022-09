Minor prins sub tractor, in apa!

Un adolescent, in varsta de 17 ani, s-a aflat ieri, la un pas de moarte. Acesta a fost victima unui accident neobisnuit. Era pasager in tractorul condus de un prieten, pe un drum, in apropierea unui iaz. Era asezat pe aripa, cand vehiculul s-a defectat si s-a rasturnat in apa!Tractorul era condus de Marian P. 19 ani, din comuna Bogati, pe strada Viilor, mergand dinspre Leordeni catre Topoloveni. Se deplasa pe langa un lac cand, l-a un moment dat, i s-a rupt volanul si a ramas cu el in mana. ... citeste toata stirea