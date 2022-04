Minora disparuta, a fost gasita la Brasov

O minora in varsta de 14 ani, din Bascov, a disparut de acasa. Mama fetei a anuntat disparitia duminica, anuntand ca fata a plecat, fara stirea ei, in cursul noptii. Adolescenta a fost gasita marti, la un prieten, cunoscut pe Facebook, in judetul Brasov. Din nefericire astfel de situatii sunt tot mai frecvente. Saptamanal, politistii primesc anunturi de disparitie a unor minori. Psihologii sunt de parere ca acei copii cu probleme, nu gasesc in familie atentia, alinarea si comunicarea de care au ... citeste toata stirea