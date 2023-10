Politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni desfasoara cercetari, in urma sesizarii din data de 15 octombrie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitei MUNTEANU MANUELA DENISA, de 17 ani, care a plecat de la un centru pentru minori din Mioveni, in aceasta dimineata, in jurul orei 08.00, si nu a mai revenit.Semnalmente: aproximativ 1,55 m inaltime, ochi caprui, par negru, pana la umeri, mers greoi. Prezinta multiple cicatrici la nivelul membrului superior stang.Vestimentatia la ... citeste toata stirea