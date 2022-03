Minori arestati pentru furt de biciclete

Doi adolescenti, in varsta de 17 ani, au ajuns in arest, fiind acuzati ca au furat doua biciclete. Tinerii au mers in scarile blocurilor si au sustras doua vehicule, duminica si marti. Ambii sunt cercetati si in alte dosare penale, unul fiind acuzat de furt calificat altul de talharie.Marti, pe 1 martie, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au dispus retinerea pe baza de ordonanta a doi minori, in varsta de 17 ani, unul din ... citeste toata stirea