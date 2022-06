Minunile firesti din curtea unui preot: cantina sociala, cazare si cabinet stomatologic gratuit pentru nevoiasi

25 de persoane nevoiase primesc zilnic o masa calda intr-o casa din centrul Pitestiului. unde a locuit timp de peste sase decenii preotul Marin Dragusin, decedat in 2014. Dorinta preotului a fost ca dupa moartea sa casa sa fie transformata in centru social. Succesorul sau, preotul Ion Popescu, duce totul mai departe. Preotul Marin Dragusin, decedat in urma cu opt ani, a slujit peste cinci decenii la biserica Sf. Ioan din centrul Pitestiului, iar dorinta sa a fost ca, dupa ce va trece in ... citeste toata stirea