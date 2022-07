Minzina si coteto - gorghistii

De 32 de ani, PNL se comporta in mod radical, justitiar, punitiv. Liberalii au impresia ca Dumnezeu i-a adus pe pamant si i-a plasat intre Carpati, Dunare si Marea Neagra pentru a aduce dreptatea absoluta si moralitatea imaculata in randurile unui popor de pacatosi.Cand toti gresesc, liberalii nu gresesc.Ce iluzie, ce strategie pierzatoare !Situatia de la Calinesti a fost abordata de PNL Arges in acelasi stil grosolan, previzibil si enervant. Intuiesc aici intrarea in actiune a mintii ... citeste toata stirea