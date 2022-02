Mioveniul a cerut cresterea bugetului alocat pe cap de locuitor

La adunarea Asociatiei Oraselor din RomaniaSaptamana trecuta, in Poiana Brasov si Rasnov a avut loc adunarea Consiliului Director al Asociatiei Oraselor din Romania, asociatie in cadrul careia Orasul Mioveni este reprezentat de peste 20 de ani, chiar in structura decizionala.Principalele teme de discutie s-au axat pe accesul oraselor mici si mijlocii pe programul national de investitii Anghel Saligny, accesarea fondurilor europene prin PNRR si POR, dar si pe alte subiecte de interes pentru ... citeste toata stirea