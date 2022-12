De luni seara, orasul Mioveni a intrat in atmosfera magica a sarbatorilor de iarna, odata cu aprinderea Bradului de Craciun si a iluminatului festiv.In aceasta atmosfera feerica, cu emotii si bucurie va incepe o noua editie a Targului de Craciun, care se va desfasura in centrul orasului, in ... citeste toata stirea