Mioveniul joaca luni la Medias

CS Mioveni are programat urmatorul meci din Liga 1, luni, la lanterna rosie Gaz Metan Medias. Partida conteaza pentru etapa a 4-a a Play-out-ului Ligii 1.Galben-verzii au avut la dispozitie aproape 10 zile pentru a pregati acest meci, considerat facil, privind prin prisma faptului ca Mediasul este ultima clasata in Liga 1. Astfel, elevii lui Alexandru Pelici au jucat ultimul meci vinerea trecuta, la FC U Craiova, acolo unde au fost egalati in extremis, pe final. CS Mioveni este pentru a treia ... citeste toata stirea