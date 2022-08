Mioveniul rateaza penalty in prelungiri si pierde cu 1-0 la Severin

CS Mioveni a pierdut la limita la Severin cu U Craiova, insa dupa un meci destul de bun facut de argeseni. Galben-verzii au ratat egalarea in final, cand Antal a ratat un penalty.Craiova a avut prima ocazie a meciului de la Severin, dar Popescu a scos senzational sutul lui Ivan. Mioveniul a avut si ea o ocazie mare, prin Blanaru, dar atacantul a tras pana la urma in portar. Scorul a fost deschis in minutul 37, de Ivan, care a preluat la 16 m si apoi din intoarcere a sutat lobat, mingea ... citeste toata stirea