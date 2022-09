Mioveniul vrea calificare la Resita!

CS Mioveni debuteaza astazi in noua editia a Cupei Romaniei la Fotbal, avand un meci, in pley-off, programat in deplasare la CSM Resita.Galben-verzii sunt favoriti pe hartie in fata unui adversar de Liga a 3-a si nu vor sa lase loc de nicio surpriza, de-aceea antrenorul Flavius Stoican a pregatit cu foarte mare atentie acest joc. "Este o partida importanta, pe care o tratam foarte serios si cu toata responsabilitatea. Mai avem azi (n.r marti) un antrenament, iar maine vreau sa aliniez un ... citeste toata stirea