Mircea Dragici condamnat pentru vacantele de lux!

Fostul trezorier al PSD si-a semnat singur condamnarea! Prin acordul de recunoastere incheiat in luna iunie cu procurorii DNA fostul deputat a consimtit sa execute pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani, in urma acuzatiilor de de utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate si delapidare. Tribunalul Bucuresti a dat sentinta luni. Fostul deputat avea o condamnare de 5 ani pe care o executa si acum pedeapsa i s-a marit la 6 ani. Prejudiciul a fost achitat.In luna ... citeste toata stirea