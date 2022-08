Misiune de rutina devenita periculoasa. Recividistul cu BMW X6 care a lovit doi politisti isi asteapta sentinta

La inceputul lunii septembrie, la Judecatoria Pitesti va fi primul termen in procesul unui barbat de 34 de ani, cu un cazier foarte bogat, va fi judecat pentru ca in primavara acestui an a lovit intentionat cu un bolid doi politisti care il oprisera pentru un control in trafic. Barbatul nu avea permis de conducere si cu cateva saptamani inainte de a lovi politistii fusese condamnat la inchisoare pentru ca talharise un cetatean polonez. Ion Stoian va fi judecat pentru ultraj si conducerea unui ... citeste toata stirea