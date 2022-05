Misiune infernala cu vicecampioana Romaniei!

Dupa esecul la scor cu Universitatea Craiova, din etapa trecuta, echipa de fotbal a Pitestiului are astazi sansa de a sterge impresia lasata in acel joc. FC Arges va intalni de la ora 20.30, in deplasare, pe FCSB, in ultimul meci al rundei cu numarul 7 a play-off-ului Casa Liga 1.Inaintea duelului de pe Arena Nationala, starile de spirit in cele doua tabere sunt diferite. Pitestenii nu au un moral prea bun dupa ce au pierdut, cu 0-4, partida din runda precedenta, de pe propriul teren, cu ... citeste toata stirea