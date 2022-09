Misiune infernala la malul marii!

Liga Profesionista de Fotbal a programat in acest week-end o noua etapa de campionat. FC Arges va intalni duminica, de la ora 18.30, in deplasare, pe Farul Constanta una dintre echipele cu pretentii la play-off si la participarea in cupele europene.Disputa de la Ovidiu conteaza pentru runda cu numarul 11 din acest sezon competitional iar punctele puse in joc sunt foarte importante pentru cele doua combatante. Inaintea acestui duel, atat constantenii, cat si argesenii, nu au un moral prea bun ... citeste toata stirea