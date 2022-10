Mizez pe modificari rationale ale capitolului Energie la PNRR!

Senatorul PSD de Arges, Ovidiu Puiu vorbeste despre criza energetica si ce ar trebui facut ca romanii sa aiba parte de un pret echitabil asa cum au obtinut in UE Spania si Portugalia. In UE, interesele comune si cele nationale trebuie sa stea intr-o balanta echitabila!Ovidiu Puiu, senator PSD de Arges: "Act de sabotaj sau nu, avariile de la conductele Nord Stream sunt cea mai mare scurgere de gaze cu efect de sera inregistrata vreodata in lume. Milioane de tone de metan au fost eliberate in ... citeste toata stirea