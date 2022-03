Moarte pentru moarte!

Un tanar, de 21 de ani, care isi are originile in comuna Vedea, a facut singur dreptate dupa principiul "ochi pentru ochi, dinte pentru dinte" si l-a ucis pe cel care care, in urma cu un deceniu, i-a omorat bunicul. Cum Legea talionului era respectata numai in vremuri stravechi, autorului i-a fost aplicata legea lumii moderne, respectiv Codul Penal. Astfel, cel care si-a manjit mainile si constiinta cu sange, a fost condamnat la inchisoare pentru omor calificat.Crima a avut loc in luna iulie ... citeste toata stirea