Monument dedicat scriitorului Urmuz

Vicepresedintele Consiliului Judetean Arges, Adrian Bughiu, a fost prezent acum cateva zile la ceremonia de dezvelire a unui monument dedicat scriitorului argesean Urmuz.Initiativa ii apartine academicianului Gheorghe Paun, cel care de ani de zile, in revista "Curtea de la Arges" si in numeroasele evenimentele culturale, incearca sa il promoveze pe cel mai cunoscut scriitor nascut in municipiul Basarabilor. Monumentul, asezat peste drum de Primarie, este ... citeste toata stirea