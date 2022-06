Sambata sunt Mosii de vara, moment in care se impart vase si bucate pentru sufletele celor morti. Sarbatoarea pica cu o zi inainte de Pogorarea Sfantului Duh, cunoscuta in popor drept Sarbatoarea Rusaliilor.Cu ocazia Mosilor de vara, bisericiile oficiaza Sfinte Liturghii si slujbe de pomenire pentru cei care au trecut in nefiinta.Se impart mancaruri si vaseDoua din sambetele din calendarul crestin ortodox sunt dedicate in mod special pentru pomenirea mortilor. Este vorba despre Sambata de ... citeste toata stirea