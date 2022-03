Motivul bataii din autobuz!

Scandal imens, ieri, intr-un autobuz care mergea din cartierul Prundu catre centrul Pitestiului. Doi calatori s-au luat la bataie, lovindu-se cu pumnii si picioarele printre ceilalti pasageri. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Pitesti, a ajuns la spital in urma loviturilor.Soferul autobuzului a fost cel care a sunat la 112 , in jurul orei 14,00 si a oprit masina in apropiere de sensul giratoriu de la intersectia cu strada Lanariei. Mai multe echipaje de la Sectia 4 Politie s-au deplasat ... citeste toata stirea