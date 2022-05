Motivul pentru care au fost golita de angajati cladirea administrativa cea mai importanta din Pitesti

Toate birourile care functionau in cei 10.500 de metri patrati ai Palatului Administrativ din Pitesti (in care isi aveau sediul inclusiv CJ si Institutia Prefectului) au fost mutate pentru urmatorii doi ani in diverse cladiri din municipiu, pentru a lasa loc implementarii unui proiect cu bani europeni. Palatul Administrativ din Pitesti a intrat intr-un amplu proces de reabilitare cu fonduri europene, conform proiectului finantat de UE prin Programul Operational Regional, proiect care prevede ... citeste toata stirea