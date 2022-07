Motociclist accidentat grav la Mioveni!

Un accident rutier s-a produs in orasul Mioveni, zona Lidl. A fost vorba de un impact intre un autoturism si o motocicleta, iar in urma acestuia a rezultat o singura victima, constienta. Au intervenit pompierii cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD.Din impact a rezultat o singura victima, motociclistul in varsta de 29 de ani, care a fost preluat si transportat la spital de catre paramedicii SMURD cu mai multe traumatisme. Printre leziuni, prezenta o fractura deschisa la membru ... citeste toata stirea