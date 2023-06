Un barbat, in varsta de 74 de ani, a fost victima unui cumplit accident petrecut in urma cu putin timp, la Costesti. Omul conducea o motocicleta cand a pierdut controlul vehiculului si a lovit un cap de pod. M.S."Din verificarile preliminare, efectuate de politistii Formatiunii Rutiere Costesti, s-a stabilit ca un barbat de 74 de ani, din Costesti, care se deplasa cu o motocicleta pe DN 65A, pe raza orasului Costesti, din directia Pitesti spre Costesti, in imprejurari care vor fi stabilite ... citeste toata stirea