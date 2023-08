Un grav accident rutier a avut loc miercuri dupa-miaza la iesirea din cartierul Craioveni, in apropiere de benzinaria Lukoil. O motocicleta a intrat in coliziune cu o masina. In urma impactului motociclistul a ramas fara piciorul drept suferind o aputatie. "Echipajul SMURD de Terapie Intensiva Mobila a preluat si transportat la spital motociclistul. Persoana de sex masculin era constienta si cooperanta si prezenta amputatie la membrul inferior drept", au transmis reprezentantii ISU Arges. Pe ... citeste toata stirea