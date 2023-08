Astazi, in jurul orei 15.00, la 112 s-a anuntat ca in municipiul Pitesti s-a produs un accident rutier. La fata locului s-au deplasat pompierii argesenii, dar si cadrele Biroului Rutier. In accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Motociclistul a suferit vatamari corporale, iar dupa stabilizare a fost transportat la spital. M.D.Acest material este proprietatea site-ului curier.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea link-ului catre ... citeste toata stirea