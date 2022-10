Multi locatari din Mioveni sunt in afara legii!

O buna parte dintre locuitorii Mioveniului care stau la bloc sunt in afara legii, iar Primaria le cere acestora sa intre in legalitate cat mai repede, acest lucru fiind si in beneficiul proprietarilor de apartamente.Astfel, cu toate ca, vechile asociatii de locatari, infiintate din anul 1977, sunt in afara legii incepand cu anul 1996, la nivelul orasului Mioveni inca mai exista aceste asociatii, insa, mai ingrijorator pentru autoritati este faptul ca, multe blocuri nu au nicio forma de ... citeste toata stirea