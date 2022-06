Muncitor in coma, dupa accidentul de munca

Un barbat in varsta de 35 de ani, din Pitesti, a ajuns in stare critica la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti dupa ce a suferit un accident de munca. Acesta era angajat la o fabrica de procesare a lemnului din Oarja si a fost prins de o banda de lucru.Adrian T., de 35 de ani, din Pitesti era la serviciu, in schimbul de noapte, cand a avut loc accidentul. Barbatul se afla la banda de lucru cand a fost prins in zona toracelui de utilaj. Accidentul a avut loc ieri dimineata, in jurul orei 4.00. ... citeste toata stirea