Nasterea Maicii Domnului sau Santamaria Mica

Astazi este mare sarbatoare pentru crestini, fiind marcata in calendarul ortodox Nasterea Maicii Domnului. Este prima mare sarbatoare de la inceputului anului bisericesc care a fost la data de 1 septembrie. Sarbatoarea este cunoscuta in popor ca Santamaria Mica.Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al rugaciunii lor. Tatal ei era din semintia lui David, iar mama ei din cea a lui Aaron.Se impart struguri si prune