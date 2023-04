Nicolae Dica se pleaca de la CS Mioveni dupa meciul pierdut de echipa in deplasare la Medias, cu U Cluj.Din cate se pare antrenorul si-a depus astazi demisia club, lucru anuntat de gsp.ro.Plecarea lui Dica vine inainte de meciul Mioveniului cu FC Arges, programat sambata.Cu Dica pe banca, CS Mioveni a avut un parcurs bun in ultima parte a sezonului regulat, dar in play-out a pierdut 5 meciuri la rand.Cititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Smecher cu girofar si ... citeste toata stirea