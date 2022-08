Nicu Covaci, fondatorul Phoenix: "Cei care au condus Romania nu au fost niciodata adevarati patrioti"

In perioada 12-14 august, in comuna argeseana Corbi se va desfasura a patra editie a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Iar marti 9 august, Nicu Covaci - fondatorul si liderul celebrei trupe Phoenix, a participat la Pitesti la conferinta de presa premergatoare evenimentului. Alaturi de legendarul Nicu Covaci au mai fost prezenti Anca Baciu - primarul comunei Corbi, Mihai Capet - co-organizator al festivalului si Lavinia Chitu - cea care va traduce in limbajul ... citeste toata stirea