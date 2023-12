Meteorologii au realizat prognoza vremii pana pe 17 decembrie. Potrivit acesteia, regimul termic va fi apropiat de normal in saptamana in curs, cu maxime cuprinse intre 3 si 7 grade Celsius si minime ce se vor incadra intre -5 si 3 grade. Temperatura aerului va marca o usoara crestere in a doua saptamana, cu maxime cuprinse intre 3 si 9 grade si minime de -2...4 grade. Precipitatiile vor fi deficitare, cu exceptia intervalului 7-11 decembrie, cand vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate, ... citeste toata stirea