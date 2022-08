Noi bilete de tratament pentru pensionari!

La Casa Judeteana de Pensii Arges a sosit a 12-a serie de bilete de tratament din acest an, cu date de plecare in perioada 30 august - 2 septembrie 2022. In Arges au fost repartizate 153 bilete de tratament balnear in urmatoarele statiuni: 1 Mai, Amara, Buzias, Caciulata, Calimanesti, Covasna, Eforie Nord, Felix, Govora, Herculane, Neptun, Olanesti, Pucioasa, Slanic Prahova, Techirghiol si Vatra Dornei.Repartitia poate fi consultata si pe site-ul institutiei www.cjparges.ro. Eliberarea celor ... citeste toata stirea